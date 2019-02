Ar jaunu sezonu atgriežas restorānu kari “8 naži un gardēdis”

Katrā no šova “8 naži un gardēdis” sērijām astoņi Latvijā iecienītu un populāru restorānu īpašnieki dosies viens pie otra ciemos, lai baudītu un arī vērtētu trīs ēdienus no ēdienkartes. Tos iepriekš, nevienam nezinot, būs jau izvēlējies un nogaršojis “slepenais viesis” – Nauris Brikmanis, kurš ik reizi pārtapis citā tēlā un neviena nemanīts viesojies restorānā. Brīdī, kad ar restorāna maltīti cienāsies “naži” jeb restorāna īpašnieki – viņš ar video kameras palīdzību vēros un salīdzinās sev pasniegtos ēdienus ar lepnajiem viesiem sarūpētajiem. Vai astoņiem nažiem servētā maltīte būs tieši tāda pati, kāda tika pasniegta Naurim? Vai porcijas būs tikpat lielas un apkalpošana tikpat viesmīlīga? Salīdzinot ekrānā redzēto maltīti ar restorānā baudīto, slepenais viesis dos savu vērtējumu jeb zvaigznītes, kas kopā ar restorāna īpašnieku atzīmēm, ļaus noteikt - kurš gan no “nažiem” ir pelnījis uzvaru šajā šovā? Savukārt to, ka tieši Nauris Brikmanis šajā šova sezonā ir bijis īstais slepenais gardēdis, nevis slavenība, kā restorānu īpašniekiem bija domājuši, viņi uzzinās tikai šova finālā, kad netrūks nedz šokējošas atklāsmes, nedz smieklu pilni mirkļi. Nepalaid garām – aizraujošas restorānu cīņas šova “8 naži un gardēdis” jaunajā sezonā – jau no 2. marta “Hobiju sestdienās” plkst. 21:00, tikai HD kanālā 360TV! Šovs kanālam 360TV tapis pēc Helio Media pasūtījuma, kas Latvijas skatītājiem piedāvā unikālu TV saturu un daudzus iemīļotus pasaules līmeņa šovus.