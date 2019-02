- Pēdējās nedēļas galvenā aktualitāte ir “Swedbank” lieta. Kāda ir vai būs jūsu rīcība saistībā ar to?

Manuprāt, tas, ko varam mācīties no “Danske Bank”, “Swedbank”, tāpat arī “Nordea” lietām, ir tas, ka visās trijās Baltijas valstīs banku sektors ir efektīvi jāreorganizē. Institūcijām faktiski no “baltas lapas” jāveido prasības attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu. Tas tādēļ, ka ļoti ilgā laika posmā notika vērienīga naudas atmazgāšana. Bija iesaistīts milzīgs daudzums naudas, no kā daļa faktiski ir “krimināla” nauda.