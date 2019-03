Zemes atmosfēra ir tik liela, ka tā “kutina” Mēnesi

Kā atklāts jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “JGR Space Physics” , Zemes ģeokorona ir maz pētīts ūdeņraža atomu kopums, ko savā starpā brīvi saista Zemes gravitācija. Šis atmosfēras slānis ir tik plāns, ka uz Zemes mēs to sauktu par vakuumu. Tomēr šis slānis ir pietiekami nozīmīgs un spēcīgs, lai varētu traucēt ultravioleto staru teleskopiem.

Pētnieki, izanalizējot datus, kas iegūti kopš 1990. gadiem, noskaidroja, ka šis slānis sniedzas 630 tūkstošus kilometru tālu no Zemes virsmas – 10 līdz 25 procentus tālāk, nekā uzskatīts iepriekš.

Viens no iemesliem, kāpēc ģeokorona nav labi izpētīta, ir tāds, ka ir ļoti grūti atrast labāko punktu, no kura sākt pētījumu, jo no Zemes virsmas vai pat tuvās orbītas tā ir praktiski neredzama.