Īrijā par 1,23 miljoniem iespējams iegādāties neapdzīvotu salu

"Doma par šīs neapdzīvotās un nepieejamās salas pirkšanu mani ļoti uzrunāja - to varētu arī atjaunot un pasargāt no pilnīgas iznīcības," memuāros rakstīja Mērfijs. Viņš gan salu nepadarīja par savām pastāvīgajām mājām, tomēr regulāri to apmeklēja, gūstot iedvesmu daiļradei.