Latvijas uzņēmējiem Āzijas tirgi ir jāapgūst nekavējoties

Lai gan izaicinājumi, ar kuriem varētu saskarties uzņēmēji, ir atkarīgi no pārstāvētā biznesa veida, tomēr tendence saglabājas kopēja – ir nepieciešams pielāgot biznesa stratēģiju katrai valstij atsevišķi,

Tomēr tajā pašā laikā direktors nevēlas atrunāt interesentus reģionā ieguldīt. Viņaprāt, Dienvidaustrumāzijas reģions nākotnē turpinās savu straujo ekonomisko izaugsmi. Šajā pasaules daļā dzīvo jauni iedzīvotāji, kuri ir apveltīti ar garu, kurš ir vērsts uz lielākas labklājības sasniegšanu. Turklāt tiem ir pieeja gan kvalitatīvai izglītībai, gan brīvība no smagnēja birokrātiska aparāta, gan arī pieejas vairāk informācijai nekā jebkad agrāk. Papildus tam reģionā ir novērojama strauja informācijas tehnoloģiju (IT) attīstība, kas ir viens no ekonomiskās izaugsmes priekšnoteikumiem nākotnē. Tas tādēļ, ka pašreizējā izaugsme norisinās laikmetā, kad internets un sociālie tīkli ir pieejami lielākajai valsts iedzīvotāju daļai, apgalvo Knobens.