Igaunijas vēlēšanas: Reformu partijai ir divi koalīcijas varianti

Jau ziņots, ka Igaunijā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās visvairāk balsu ieguvusi opozīcijā esošā Reformu partija, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie provizoriskie rezultāti pēc datu saņemšanas no visiem balsošanas iecirkņiem.

Reformu partija, kurai bija premjerministra amats kopš 2005.gada, tika izstumta no valdības 2016.gadā, kad no ilgi opozīcijā bijušās Centra partijas priekšsēdētāja amata tika gāzts tās dibinātājs Edgars Savisārs un par līderi tika ievēlēts Ratass, kurš drīz pēc tam kļuva arī par valdības vadītāju. Ratass ir veltījis daudz pūļu, lai atbrīvotu Centra partiju no prokremliski orientēta politiskā spēka reputācijas un piešķirtu tai prorietumniecisku tēlu, tomēr partijā vēl ir daudz biedru ar prokrieviskiem uzskatiem. Centra partija, kas ilgstoši ir pie varas Tallinas pašvaldībā, ir populārākais politiskais spēks Igaunijas krievvalodīgo pilsoņu vidū.