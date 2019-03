Remonta vietā ātrs risinājums: 10 gadījumi, kad problēmu var novērst dažu minūšu laikā

Ja magnētiskā līste un ledusskapju durvju gumijas ir nolietojušās, tās var likt ierīcei darboties pastiprinātā režīmā un to bojāt. Šāda problēma nebūt nenozīmē, ka ir pienācis laiks iegādāties jaunu ledusskapi, – magnētisko līstīšu un gumiju nomaiņa ir ātrs un viegls projekts, kuru ir iespējams paveikt neilgā laikā. Iegādājies jaunas līstes un gumijas un noņem iepriekšējās ar skrūvgriezi.

Kad koka dēļi beržas viens pret otru, tie rada ļoti skaļu čīkstoņu, kas varētu izvest no pacietības ne vienu vien. Apzini vietas, kur rodas kaitinošā čīkstoņa, un cīnies pret to ar kukurūzas cieti. Nokaisi ar to čīkstošos laukumus, koncentrējoties tieši uz spraugām. Pēc tam ar slotu ieslauki kukurūzas cieti grīdas spraugās – tā darbosies kā sausais lubrikants, kas nebojās grīdu un apklusinās čīkstoņu.