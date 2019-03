“Vienīgais, kas tev pienākas, – sagriezt gabalos un izbarot cūkām!”

Latviešu vīriešus savos tīklos ievilina sievietes no Dienvidamerikas - Argentīnas, Brazīlijas, respektīvi, no valstīm, kurās sievietes ir brīvas un interesējas par iespēju dzīvot Eiropā. Fiktīvas laulības interesē arī daiļo dzimumu no Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas.