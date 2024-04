Eiropa "ir mirstīga", brīdina Makrons

"Tā var nomirt, un tas ir atkarīgs tikai no mūsu izvēles," sacīja Makrons, brīdinot, ka Eiropa "nav bruņojusies pret riskiem, ar kuriem saskaramies" pasaulē, kurā "spēles noteikumi ir mainījušies".

Makrons aicināja Eiropu izkļūt no "stratēģiskās minoritātes", kas to padarījusi pārāk atkarīgu no Krievijas enerģētikas jomā un ASV drošības jomā.