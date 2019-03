TVNET apmeklētāko lapu trijniekā februārī

Kopējās statistikas Top 3 janvārī no visām platformām, t.i., no datoriem, mobiliem telefoniem, planšetdatoriem un mobilajām aplikācijām kopā, ir attiecīgi ziņu portāls "delfi.lv" ar 797 000 apmeklētājiem, "inbox.lv" ar 784 000 apmeklētājiem un ziņu portāls "tvnet.lv" ar 663 000 apmeklētājiem, lai gan, sākot ar februāri, no domēna ir nodalīts ziņu portāls "apollo.lv" un izklaides portāls "spoki.lv". Ceturtajā vietā no visām platformām kopā ir ziņu un izklaides portāls "skaties.lv" ar 491 000 interneta lietotājiem, bet Top pieci noslēdz ziņu portāls "jauns.lv" ar 489 000 apmeklētāju lielu auditoriju.