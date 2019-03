Latvijas sievietes – otras aktīvākās LinkedIn lietotājas pasaulē

Sievietes Latvijā ir aktīvākas LinkedIn lietotājas nekā vīrieši – minēto biznesa sociālo tīklu izmanto 97 tūkstoši1 sieviešu jeb 67% no kopskaita. Mūsu valsti pasaules mērogā apsteidz tika Lietuva, kur sieviešu īpatsvars starp šā biznesa sociālā tīkla lietotājiem ir 69% jeb 120 tūkstoši. Trešajā vietā ar 11 miljoniem sieviešu jeb 65% no kopējā LinkedIn lietotāju skaita šajā valstī ierindojas Ķīna. Salīdzinājumam – vidējā vīriešu un sieviešu proporcija globālā mērogā ir 56% pret 44% par labu vīriešiem. Jāpiemin, ka saskaņā Centrālās statistika pārvaldes datiem, no Latvijas sievietēm vecumā no 16 līdz 74 gadiem internetu vismaz reizi nedēļā 2018. gadā lietoja 81,5%.