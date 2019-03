Cēsīs autovadītājs lielā reibumā izraisa avāriju un pamet notikuma vietu

Informācija par avāriju saņemta trešdien plkst.9.55. Policijai ziņots, ka Cēsīs, Festivāla un Lenču ielas krustojumā, noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā "Lexus" vadītājs pārbraucis krustojumu pie luksofora sarkanā signāla un iebraucis "Volkswagen Passat" automašīnā, kas savukārt uztriekusies "Opel Combo". "Lexus" autovadītājs no notikuma vietas aizbraucis, neziņojot par notikušo likumā noteiktajā kārtībā.

Vaskāne atgādināja, ka automašīnas vadītājam par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā, kas pārsniedz 1,5 promiles, tiek piemērots administratīvais arests no desmit līdz 15 diennaktīm, uzlikts naudas sods no 1200 līdz 1400 eiro un atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz četriem gadiem. Savukārt par ceļu satiksmes negadījuma vietas atstāšanu pēc ceļu satiksmes negadījuma vadītājam uzliek naudas sodu no 70 līdz 700 eiro.