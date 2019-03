30 gadus pēc Aukstā kara beigām Krievija no jauna izrāda agresiju

"Tas ir mans sapnis," intervijā norāda kanādietis majors Pjērs Goselins, NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas rotas komandieris. 45 minūšu brauciena attālumā no Rīgas esošā bāze janvārī diez vai daudziem atgādina paradīzi - teritorija izskatās drūma un valda liels aukstums, norāda "The Economist". Tomēr majors Goselins un viņa vīri, kas nesen ieradušies Ādažos uz sešiem mēnešiem. To vidū ir karavīri no Melnkalnes - jaunākās NATO dalībvalsts, kura pirmoreiz nosūtījusi karavīrus uz NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupu.