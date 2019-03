Aizdomas par neizdevīgu "Rīgas satiksmes" līgumu ar parādu piedzinējiem

“Ernst&Young” veiktajā auditā konstatēts, ka 2017. gadā no autostāvvietu pakalpojumiem kopā “Rīgas satiksmes” ieņēmumi bija 12,5 miljoni eiro, no kuriem 1,8 miljoni iekasēti no pēcapmaksas paziņojumiem. Savukārt pērn šie ieņēmumi bija attiecīgi 13,6 miljoni un 1,7 miljoni eiro.