Noskaties: Mercedes-Benz velta mīlīgu īsfilmu pasaulē pirmajam ceļojumam ar auto

Tieši ar trešo Benz Patent Motorwagen versiju Berta Benca savu dēlu pavadībā kādā jaukā dienā veica 106 kilometrus no Manhaimas uz Pforchaimu pie vecākiem. Pēc dažām dienām pa citu maršrutu viņa atgriezās Manhaimā. Interesanti, ka to, ko mēs pazīstam kā benzīnu, tolaik dabūt nevarēja, tādēļ kā degviela tika izmantots ligroīns. Tas ir no naftas iegūstams šķīdinātājs, ko varēja iegādāties aptiekās.