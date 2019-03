Rahmaņins norāda, ka 70-80% Ukrainas iedzīvotāju savu izvēli par to, par kuru kandidātu balsot, izdara, balstoties uz no televīzijas kanāliem saņemto informāciju. Tas nozīmē, ka lielākā daļa materiālu, kas uzskatāma par manipulatīvu reklāmu vai pasūtījuma informāciju, figurē tieši televīzijā.

Ukrainas Nacionālās žurnālistu savienības priekšsēdētājs Serhijs Tomilenko, sarunā ar TVNET stāstot par iespējām saņemt objektīvu informāciju, tostarp no karadarbības zonām, norāda uz blogeru lomu un to, ka aktuālās ziņas no Donbasa un arī Krievijas okupētās Krimas pārsvarā tiek saņemtas no blogeriem.