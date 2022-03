Dārzkopības amatieriem – 10 ieteikumi, kā radīt pasakainu dārzu

Ja esi ticis pie dārza, atbilstošu darbarīku iegāde pagalma iekārtošanu padarīs tikai patīkamāku un vienkāršāku. Pietiks vien ar iztikas minimumu, lai dārza darbi ietu no rokas. Dārza darbu pamata komplekts sastāvēs no dārznieka cimdiem, lāpstas, kapļa, šļūtenes un izsmidzinātāja uzgaļa, šķērēm, rokas un lapu grābekļa.

Diezgan izplatīta amatieru kļūda dārzu izkārtojumā ir pārāk liels viengadīgo augu īpatsvars. Tas nozīmē, ka nākamajā gadā dārza iekārtošana un plānošana būs jāveic no jauna. Tā vietā izvēlies augus pusi uz pusi jeb pusi no augu īpatsvara veido no daudzgadīgiem augiem, bet pusi – no viengadīgajiem.