Jūda Iskariots: noslēpumainais apustulis, kurš ar skūpstu nodeva Jēzu

Jūda Iskariots ir zināms ar to, ka bija viens no Jēzus 12 apustuļiem, bet nodeva viņu apmaiņā pret naudu. No visiem 12 apustuļiem tikai par Pēteri Bībelē ir vairāk teksta nekā par Jūdu, tomēr, par spīti tam, Jūda ir visai noslēpumains tēls.