Urbānās vides ēnas puse: debesskrāpji nogalina miljoniem putnu gadā

Jau 2014. gada akadēmiskā žurnāla “The Condor” publicētajā pētījumā tika noskaidrots, ka ik gadu debesskrāpju dēļ iet bojā no 100 miljoniem līdz miljardam putnu tikai ASV vien. Ne velti debesskrāpju bīstamība putniem pēdējos desmit gados ir nodarbinājusi arhitektu prātus – jau 2011. gadā Sanfrancisko pilsētplānošanas departaments ir laidis klajā dizaina gidu, kas piedāvā vairākus stiklu izvēles variantus, kas ļaus putniem atšķirt ēku no debesīm. Departaments iesaka arhitektiem izmantot stiklus, kas atstaro ultravioleto apgaismojumu; stiklus, kas ražoti no fotoelementu šūnas; tonētos stiklus u.c. stiklu veidus. Pilsētplānotāji tāpat uzsver, ka visas ēkas, kas ir augstākas par 90 metriem, kā arī nepārtrauktas stikla virsmas, kas ir plašākas par diviem kvadrātmetriem ir bīstamas putniem.