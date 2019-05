Par godu vasaras brīvlaikam Rīgā notiks Bērnu dienas festivāls

Bērnu dienas festivāls notiek 1. jūnijā, kas ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena, un Latvijā šī ir arī skolēnu vasaras brīvlaika pirmā diena. Tāpēc vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”, kas ir pasākuma rīkotāja, aicina vecākus 1. jūniju īpaši veltīt bērniem – kopīgai atpūtai, piedzīvojumiem un nesteidzīgām sarunām. Šādu ģimenisku dienu varēs piedzīvot Bērnu dienas festivālā, kas notiks “Esena dārzos” – tā ir jauna, plaša un gleznaina atpūtas vieta Rīgā, nošķirta no pilsētas trokšņiem un steigas. “Esena dārzi” atrodas tikai 20 minūšu braucienā no Rīgas centra – Pārdaugavā, Dzirciema ielā 123. Uz Bērnu dienas festivālu būs ērti aizbraukt ar 38. autobusu.

Tā kā pasākuma norises vieta ir kā īsti lauki pilsētā, ģimenes aicinātas ierasties ar saviem piknika groziņiem – “Esena dārzu” iekoptā teritorija pārsniedz 40 hektārus, un piknika vietu pietiks visiem. Piknikošanu varēs papildināt ar gardumiem no vafeļu darbnīcas, ko vadīs “Rimi” šefpavārs Normunds Baranovskis, un cienāties ar saldumiem no “Laimas” un graudaugu pārslām “Milzu!”. Jāatgādina, ka aktivitātes pasākumā ir bez maksas.

Festivāla programma veidota tā, lai būtu saistoši gan ģimenes mazākajiem, gan lielākajiem bērniem. Pašiem mazākajiem būs sava īpašā rotaļu telts, rotaļlaukums un lielā smilšu kaste. Mazliet lielākiem dāvanā ir sarūpēta jaunākā animācijas filma par Loti – “Lote un pazudušie pūķi”, kā arī notiks beibleida čempionāts! Savukārt lielākajiem patiks, piemēram, vizināšanās ar kartingiem, spēka stafetes ar vienu no pasaulē spēcīgākajiem spēka vīriem – Daini Zāģeri –, āra boulings, orientēšanās sacensības un zinātniski triki ar ūdeni un uguni, ko rāda speciālisti no Igaunijas AHHAA zinātnes centra.

Festivāla norises vieta un laiks: Rīga, “Esena Pārdaugavas dārzi” Dzirciema ielā 123, no plkst. 11.00 līdz 15.00. Ieeja un aktivitātes pasākumā bez maksas. Uz “Esena dārziem” ērti nokļūt ar sabiedrisko transportu – jābrauc ar 38. autobusu, jāizkāpj galapunktā (pietura “Dzirciema iela”). Braucot no centra ar 54. autobusu, jāizkāpj pieturā “Cementa iela”, no kurienes teritorija ir nieka 10 minūšu pastaigas attālumā. Braucot no pilsētas centra ar 9. vai 25. trolejbusu, jāizkāpj pieturā “Spilves iela”, no kuras “Esena Pārdaugavas dārzi” atrodas 10 minūšu gājiena attālumā.