AT priekšsēdētājs neredz pamatu Kalnmeiera atbilstības vērtēšanai

Tiesā norādīja, ka Bičkovičs atturas no komentāriem par tieslietu ministra Jāņa Bordāna (JKP) paziņojumu par ģenerālprokurora atbilstības amatam izvērtēšanu un norāda, ka šobrīd nepastāv neviens no Prokuratūras likumā 41.3 panta 2.daļā paredzētajiem apstākļiem pārbaudes veikšanai.

Minētajā pantā norādīts, ka pārbaudi ierosina AT priekšsēdētājs pēc savas iniciatīvas vai pēc vienas trešdaļas Saeimas deputātu pieprasījuma. Likumā arī skaidrots, ka ģenerālprokuroru var atlaist no amata, ja konstatēts, ka viņš cita starp ir pieļāvis apkaunojošu rīcību, kas nav savienojama ar viņa amatu.

Kalnmeiers, ministra ieskatā, nespēj nodrošināt efektīvu prokuratūras darbu, kvalitatīvu kontroli un uzraudzību pār padoto prokuroru darbu, kā arī nespēj to organizēt un vadīt tā, lai prokuratūra iespējami ātri varētu pārņemt savā darbā starptautiski atzīto labo praksi.

Pats Kalnmeiers nav pārsteigts par Bordāna plānu panākt viņa atbrīvošanu no amata. Pirms tikšanās ģenerālprokurors žurnālistiem teica, ka ar Bordāna argumentāciju viņš nav paspējis iepazīties, taču zinot "tikai tik daudz, ka mani vaino visos iespējamos grēkos".

Ģenerālprokurors nav pārsteigts par Bordāna lēmumu, jo ministra pārstāvētā Jaunā konservatīvā partija priekšvēlēšanu laikā un arī pēc tam "saukusi personas, kuras būtu jānomaina". "Vienkārši viņi pilda to, kas paredzēts. Nebūšu ne pirmais, ne pēdējais," piebilda Kalnmeiers.

Saeima ģenerālprokuroru no amata var atlaist, ja Augstākās tiesas priekšsēdētāja īpaši pilnvarots Augstākās tiesas tiesnesis, veicot pārbaudi, konstatējis kādu no likumā minētajiem atlaišanas pamatiem un par to atzinumu devis Augstākās tiesas Plēnums.