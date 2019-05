Trīs mājas uzkopšanas padomi, kas jāievēro ikvienam

Svarīgs noteikums, kas atviegloja darbu organizēšanu, bija noteikums visās telpās sākt tīrīšanu no “augšas uz leju”. Sākot ar griestu stūru atbrīvošanu no zirnekļu tīkliem un putekļiem, turpinot ar aizkaru stieni, griestu lustru un līstītēm, un pakāpeniski virzoties zemāk, noslaukot visas kā horizontālās, tā vertikālās virsmas. Noslēgumā, atliek noslaucīt grīdlīstes un izmazgāt grīdu, sākot no telpas tālākā stūra un virzoties uz izeju.