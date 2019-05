Londonas centra rajonā Čelsijā no 21. līdz 25. maijam norisinās viens no krāšņākajiem ziedu un dārzu šoviem - Čelsijas ziedu festivāls. Šogad pasākums ir kļuvis vēl vērienīgāks - vienu no festivāla dārziem ir iekārtojusi pati Kembridžas hercogiene Keita. Līdz ar Kembridžas karaliskās ģimenes viesošanos dārzu šogad apmeklēja arī pati karaliene un citas britu slavenības.