ES pilsoņi sūdzas, ka neesot varējuši nobalsot EP vēlēšanās Lielbritānijā

Dažas stundas pēc vēlēšanu iecirkņu atvēršanas tviterī par vienu no populārākajām mirkļbirkām Lielbritānijā kļuva #deniedmyvote.

26 gadus vecā Lisa van der Zandena no Nīderlandes uz Bristoli pārcēlās pirms četrarpus gadiem. Viņa stāsta, ka pirms EP vēlēšanām esot pētījusi informāciju par to, kā nobalsot Lielbritānijā. Viņa piereģistrējās balsošanai, taču nezināja, ka vajag arī atsaukt savu balsi no vēlēšanām Nīderlandē.