Jūnijā būs par vēlu: 5 dārza darbi, kas noteikti jāpaveic maijā

Latvijas mainīgajā pavasarī, kam raksturīgas salnas, ir svarīgi ziedošos augļu kokus un krūmus pasargāt no sala. Lai to izdarītu, var izmantot kūpināšanas vai izsmidzināšanas metodi.

Stādīt, ravēt un mēslot zemenes

Populārākais zemeņu stādīšanas laiks ir tieši maija vidus, kaut gan speciālisti norāda, ka zemenes var stādīt no aprīļa līdz pat septembrim.

Ja zemeņu dobe stādīta kādā no iepriekšējiem gadiem, maijā ir pēdējais laiks pievērsties stādu apkopšanai. Liekot lietā grābekli ar elastīgiem zariem, cerus viegli pārgrābj, atbrīvojot no nokaltušajām daļām un pārziemojušiem kaitēkļiem. Kad zemenes zied, jāseko līdzi gaisa temperatūrai – ja naktī solītas salnas, ceri jāapsedz ar agroplēvi, dienas laikā to noņemot.