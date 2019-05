Izraēlas raķešu uzbrukumā nogalināts Sīrijas karavīrs

Sīrijas valsts ziņu aģentūra SANA atsaucās uz militāra ziņu avota teikto, ka "ienaidnieks Izraēla uzbruka vienai no mūsu armijas pozīcijām uz austrumiem no Hanarnabas Kuneitras lauku rajonā".

"Atbildot uz to, Izraēlas Aizsardzības spēki pirms neilga laika uzbruka sistēmai, no kuras bija šauts. Izraēlas Aizsardzības spēki ļoti nopietni uztver jebkādus draudus to lidmašīnām un veic pasākumus, lai tās aizsargātu," teikts Izraēlas armijas paziņojumā.