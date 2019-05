Kopš tā brīža “krieva” kārts publiskajā vidē tika izspēlēta arvien biežāk, metot to galdā ikkatrā nākamajā korupcijas apsūdzības lietā vai kratīšanā domei piesaistītu apakšstruktūru birojos. Ironiskā kārtā iepriekšējā nedēļas nogalē Ušakovu ievēlēja Eiropas Parlamenta deputāta amatā viena vienīga iemesla dēļ – “tāpēc, ka krievs”. Arī Tatjana Ždanoka tur atrodas šā paša iemesla dēļ. Ja tā padomā – tieši pateicoties šim aspektam droši vien ir tik lieliski būt Ždanokai vai Ušakovam Latvijā. Varētu pat teikt, ka Latvija ir viena no labākajām vietām pasaulē, kurā šobrīd būt krievam.

Man ir kolēģi krievi, draugi krievi, ģimenē ieprecējušies krievi, bet neviens no viņiem vismaz manā klātbūtnē nekad nav pieprasījis kaut kādu īpašu attieksmi savas tautības dēļ. Ja bieži smejas, ka modernajā un liberālajā pasaulē pati lielākā minoritāte varētu būt tumšādaina homoseksuāla ebreju transpersona, tad pilnīgi skaidrs, ka pašmāju kontekstā tas ir augstā amatā strādājošs krievs. Norādi, ka korupcija ir nelikumīga un par to jāstājas likuma priekšā – “Rusofobija!” Vēlies atlaist no darba – “Latvijā atdzimst nacisms!”. Izspēlējot šo etnisko kārti sev pietuvinātos medijos, cilvēki notic, cilvēki balso. Tāpēc, ka krievs.