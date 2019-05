Ar divkāršu vērienu šajā nedēļas nogalē Rīgā atgriežas Baltijā lielākais mūsdienu izklaides un tehnoloģiju festivāls “HyperTown”

Šogad tas vēl nebijušā apmērā rīdziniekiem un pilsētas viesiem piedāvās ne tikai inovācijas robotikas un datorspēļu jomā, iespēju vienuviet apskatīt un izmēģināt visplašāko tehnoloģiju klāstu, bet arī satikt pašmāju vadošos influencerus, baudīt cosplay jeb fantāzijas tēlu šovu un just līdzi labākajiem eSportistiem. Tāpat festivāla laikā pirmo reizi norisināsies Baltijas lielākais LAN Party, kas zem viena jumta pulcēs vēl neredzētu datorspēļu fanu pulku, kā arī kendama fanu burziņš ar pašmāju un pasaules līmeņa profesionāļiem. Urbānās kultūras un Esporta festivāls “HyperTown RIX” Ķīpsalas izstāžu hallē Rīgā norisināsies no 1. līdz 2. jūnijam, dodot iespēju satikties un izklaidēties, gan tiem, kuri ar aizrautību seko līdzi jaunumiem tehnoloģiju jomā un “dzīvo” virtuālajā vidē, gan tiem, kuriem datori, simulatori, lazertag spēles, droni un roboti ir iecienīts brīvā laika pavadīšanas veids.

“Festivāls uz Rīgu atvedis vēl nebijušus piedzīvojumus un ekskluzīvas izklaides iespējas, kas priecēs ne tikai tehnoloģiju cienītājus, bet spēs aizraut visu ģimeni. Tāpēc droši varu teikt, ka festivāla “HyperTown RIX” biļete ir “zelta vērtē”, jo paver durvis uz unikālu izklaides pasauli vairāku simtu eiro vērtībā. Festivāla apmeklētāji varēs bez papildus maksas izbaudīt ātrumu un adrenalīnu drifta hallē, izaicināt draugus uz lazertag spēli, balansēt uz trauslās robežas starp realitāti un iedomām “Ilūziju istabā”, ļauties escape room vilinājumam, jaudīgām VR spēlēm, kā arī izmēģināt 12 tūkstošus eiro vērtu rallija simulatoru, retro konsoles un uz savas ādas izjust desmitiem citu piedzīvojumu – no cosplay šova līdz pat neparastām brīvdabas lomu spēlēm un pat interaktīvu video spēļu muzeju,” uz festivālu aicina Jānis Dzērve, festivāla HyperTown RIX producents.

Līdzās izklaides iespējām, festivāla apmeklētāji aicināti piedalīties arī izzinošās meistarklasēs, iedvesmoties no vadošajiem influenceriem un arī pašiem pārbaudīt savas prasmes dažādos turnīros. Tā, piemēram, “HyperTown RIX” laikā bērnus gaidīs “Programmēšanas skola”, kas piedāvās iepazīt datorikas pasauli un apgūt pirmās programmēšanas iemaņas, bet jauniešus iedvesmos un uz diskusiju par to, kā ar interneta saturu nopelnīt miljonus, aicinās pašmāju viedokļu līderi un slavenākie YouTube satura veidotāji – Uldons TV, Pipars, Uzkapājam, Ģenerālis, Lauris Zalāns, Skolēna Sapnis, 2centi un citi. Savukārt kendama entuziastus pulcēs šīs spēles fanu burziņš ar pašmāju un pasaules līmeņa profesionāļiem – trikus demonstrēs un arī dalībniekus savu meistarību pārbaudīt izaicinās “Ke Ke Kendama” dibinātājs un šīs kustības aizsācējs Baltijā Ingus Rutulis, kā arī labākie Latvijas SWEETS kendama komandas spēlētāji Roach, Boomer un Hugo. Turklāt pirmo reizi Latvijā festivālā “HyperTown RIX” viesosies arī viens no pasaules vadošajiem kendama profesionāļiem - ASV Sweets PRO izlases spēlētājs Max Norcross.