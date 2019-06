Gruzijas vēstniece Latvijā: Kopīgā pagātne ļauj latviešiem saprast, kā tagad jūtas gruzīni

"Gruzijā ir ļoti pievilcīgas teritorijas, ko uz laiku okupējusi Krievijas Federācija, - Abhāzija un Dienvidosetija. Latvija atbalsta Gruzijas teritoriālo integritāti. Svarīgi pieminēt, ka mums - latviešiem un gruzīniem - ir rūgta padomju okupācijas pieredze. Mēs to esam pieredzējuši kopā un zinām, kā tas ir.

Aktīvi noris centieni šos mērķus sasniegt, un Latvija ir nozīmīgs partneris. Tūrisms ir viena no jomām, kur Latvijas un Gruzijas sadarbība attīstās visstraujāk. Gruzijas Nacionālā statistikas biroja dati liecina, ka 2018.gadā Gruzija uzņēma nedaudz vairāk kā 17 000 tūristu no Latvijas, par 50% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas nozīmē, ka ik gadu uz Gruziju dodas viens no katriem 113 latviešiem.