Eksperiments: pieci triki, kā samazināt elektrības rēķinu

Ēdienu mājās gatavo daudzi, un dažādas virtuves ierīces veido lielu daļu no kopējā mājsaimniecības elektrības patēriņa – visvairāk “grēko” elektriskā plīts un cepeškrāsns. Viens no risinājumiem, kā ietaupīt elektrību gatavošanas procesā, ir izmantot siltuma inerci: elektriskā cepeškrāsns vai plīts virsma būs karsta vēl labu brīdi pēc tam, kad to izslēgsiet. Parasti tā saglabā pietiekamu siltumu vēl vismaz 10 minūtes, tāpēc var izmēģināt to izslēgt, pirms ēdiens pilnībā gatavs. Tiesa, šīs 10 minūtes dos vien nelielu ietaupījumu. Ja katru dienu kaut ko gatavosiet uz pannas vismaz pusstundu, izslēdzot plīti pēdējās 10 minūtēs, gada griezumā iegūsiet 20 eiro. Cepeškrāsns gadījumā ieguvums būs vēl mazāks, jo to diez vai izmantojat katru dienu.