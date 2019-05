Ušakova ēras beigas vai labi organizēts politiskais teātris?

Uzreiz pēc Turlā ievēlēšanas it kā sākusies varas pārdale. To apliecina četru saskaņiešu nevēlēšanās atbalstīt vicemēra amatā savu (bijušo/esošo?) biedru Sandri Bergmani. Lai gan paši no frakcijas izslēgtie deputāti apgalvo, ka tikai vēlējās saņemt skaidrojumus par Bergmaņa virzīšanu vicemēra amatā. Šo soli kolēģi esot nepareizi interpretējuši kā Bergmaņa neatbalstīšanu.

Patlaban, kā jau īstenai varas pārdalei raksturīgi, iestājies haoss, kur neviens no valdošajiem domes spēkiem nevar pateikt, kas notiks tālāk. Vienīgi zināms, ka jau šodien sāksies pārrunas starp GKR un visiem pārējiem domniekiem (ieskaitot opozīciju) par sadarbības iespējām. Par to šorīt LTV “Rīta panorāmā” paziņoja uz Eiroparlamentu (EP) aizejošais GKR līderis Andris Ameriks.

Otrā versija. “Nesaskaņiešu četrinieks” tiek izslēgts arī no partijas. Viņi turpina strādāt Rīgas domē. Vismaz pagaidām neviens no šiem četriem kungiem nav paziņojis par deputāta mandāta nolikšanu. Vēl jo vairāk: no “Saskaņas” frakcijas izslēgtais domnieks Valērijs Petrovs aģentūrai LETA teica: "Ar izslēgšanu no frakcijas dzīve nemainās. Mums vēl ir divi gadi domē." Turklāt Petrovs atgādināja, ka jauno domes vadītāju koalīcija atbalstīja vienbalsīgi. Proti, ir redzams, ka "mēs varam tālāk strādāt ar partneriem," piebilda no “Saskaņas” frakcijas izslēgtais deputāts.