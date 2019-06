Meksika paziņo par samitu ar ASV pirms tarifu noteikšanas

Tramps ceturtdien paziņoja, ka ASV no 10.jūnija noteiks 5% tarifu visām no Meksikas importētajām precēm, un tas būs spēkā, līdz tiks apturēta nelegālo migrantu plūsma uz ASV caur Meksikas teritoriju. "Ja krīze turpināsies," šis tarifs 1.jūlijā tiks pacelts līdz 10%, piebilda Tramps.

Lopess Obradors sacīja, ka Meksika varētu mēģināt panākt starptautisku arbitrāžu un sūdzēties Pasaules tirdzniecības organizācijai (PTO), ja ASV neatteiksies no šī tarifu plāna. Meksikas prezidents gan pauda pārliecību, ka būs "korekcija" no Trampa puses.

Saskaņā ar Meksikas migrācijas iestāžu datiem šī gada pirmajos četros mēnešos no valsts tika izraidīti vairāk nekā 45 000 migrantu.

"Demokrātu dēļ mūsu Imigrācijas Likumi ir SLIKTI. Meksika gūst BAGĀTĪBU no ASV, ir to guvusi gadu desmitiem, tā var viegli labot šo problēmu. Ir laiks, lai viņi beidzot izdarītu to, kas jādara!" viņš piebilda.