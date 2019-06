“Kinfield” vs VID. Nepateiktais

Diskusijas pirmie jautājumi bija veltīti slēgtā restorāna “Kinfield” konfliktam ar VID. Restorāna īpašniece Kristīne Rožkalne atspēkoja iepriekš plašsaziņas līdzekļos izskanējušo informāciju par to, ka viņai neesot biznesa izglītības.

“Tas, kas izskanēja [Latvijas televīzijas] “Aizliegtajā paņēmienā” - es nezinu, no kurienes viņi saņēma šo informāciju, ka man nav pat izglītība tajā jomā. Tā nav patiesība, jo Dānijā es pabeidzu biznesa studijas,”

Rožkalne atzīst, ka pirmā “Kinfield” gadījumā pieļāvusi kļūdu ar grāmatvedību. Sākumā grāmatvedības jautājumus uzņēmēja mēģināja kārtot pati, bet pēc tam piesaistīja ārpakalpojuma grāmatvedi. Ar to Rožkalne skaidroja, kāpēc nebija iesniegti gada pārskati par “Kinfield” darbību. Pieaugot parādu slogam, Rožkalne vairs nespēja samaksāt grāmatvedim. Līdz ar to arī dokumenti netika iesniegti, apgalvoja uzņēmēja.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc pēc kafejnīcas, kas bija mikrouzņēmums, neveiksmes Rožkalne nolēma dibināt SIA, viņa saka, ka uz to iedrošinājuši apkārtējie cilvēki.

Es aiztaisīju [kafejnīcu] ciet ar domu, ka es tajā brīdī vēl netaisīšu vaļā. Un īsi pēc tam tikai, kad no vairākām pusēm man nāca mudinājums, ka es varu pamēģināt vēlreiz, es saņēmos un to izdarīju. Līdz ar to tas jaunais SIA bija tāpēc, ka mums bija uzreiz vairāk darbinieku.”