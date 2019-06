Igaunijas premjers: Enerģētiķiem algu varētu maksāt pat tad, ja viņi nestrādās

Lai gan Igaunijas elektrostacijas 3., 4., 5. un 6. energobloks ir aprīkoti ar attīrīšanas iekārtām un tiem nedraud slēgšana, to darbība tiešā veidā ir atkarīga no tirgus apstākļiem, proti, no ogļskābās gāzes izmešu cenas un importētās elektrības cenas. Pašlaik 3. un 4. energobloks ir iekonservēts līdz gada beigām, bet 5. un 6. turpina darbu. Ja tirgus situācija neuzlabosies, netiek izslēgta iespēja likvidēt arī šos energoblokus. Tos varētu saglabāt, ja valdība izlemtu tos iekļaut ražošanas jaudu stratēģiskajās rezervēs, bet Ekonomikas ministrija pagaidām nav ierosinājusi valdībai par to lemt.