FM: Grozījumos FKTK likumā Putniņam un Razānei paredzētā kompensācija atbilst citu valstu praksei

Viņš piebilda, ka vairums no OECD valstīm ir ieviesušas regulējumu, lai noteiktu kārtību pēc amata atstāšanas. Tostarp 21 valsts ir ieviesusi tā saukto "cooling off" periodu, kad amatpersona nevar strādāt konkrētā jomā. Tāpat tā ir vispārpieņemta prakse paralēli aizliegumam izmaksāt kompensācijas.

TVNET jau ziņoja , ka gadījumā, ja Putniņš un Razāne atkāpsies no amatiem līdz šā gada 1.augustam, viņiem paredzēts izmaksāt vienreizēju kompensāciju 80% apmērā no gada mēnešalgas.

"Ja ir saņemts līdzšinējā priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka iesniegums par atkāpšanos no amata un Saeima atbrīvo attiecīgās personas no amata līdz 2019.gada 1.augustam, tad līdzšinējam priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam, beidzot pildīt amata pienākumus, izmaksā vienreizēju kompensāciju 80% apmērā no viņa gada mēnešalgas. Kompensāciju izmaksā no Komisijas budžeta," teikts priekšlikumā.