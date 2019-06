Trešdien divos dzīvojamo māju ugunsgrēkos izglābti un evakuēti vairāki cilvēki

Kā informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) preses pārstāve Inta Palkavniece, trešdien plkst.8.22 dienesta saņēma izsaukumu Valmierā par to, ka deg vieglā automašīna. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg uz piekabes esoša vieglā automašīna un piekabe sešu kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. Plkst.9.34 ugunsgrēks tika likvidēts.

Plkst.23.53 VUGD saņēma izsaukumu uz Jauno ielu Limbažos, kur dzīvojamās mājas kāpņutelpā bija jūtams sadūmojums. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka deg bērnu ratiņi un ēkā izveidojies spēcīgs piedūmojums. Izmantojot izbīdāmās kāpnes, ugunsdzēsēji glābēji no otrā stāva balkona izglāba divus cilvēkus un caur kāpņu telpu evakuēja desmit. Plkst.1.53 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt naktī uz ceturtdienu plkst.1.03 VUGD darbinieki steidzās uz Skolas ielu Alsungā, kur no dzīvojamās mājas bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka ar atklātu liesmu deg dzīvoklis 40 kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās pieci cilvēki, savukārt ugunsdzēsēji evakuēja vienu cilvēku un, izmantojot izbīdāmās kāpnes, no otrā stāva izglāba vienu cilvēku. Plkst.2.41 ugunsgrēks tika likvidēts.