Operācija "Morning Light" - meklējot avarējušā padomju pavadoņa radioaktīvās atlūzas

Pirmie spiegošanu no kosmosa sāka īstenot amerikāņi, 1961. gadā palaižot orbītā SAMOS sērijas pavadoņus. Padomju Savienība, protams, nevarēja un negribēja atpalikt.

1978. gada janvārī kļuva skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā - Kosmos 954 pārtrauca klausīt komandām no Zemes un, atstājis savu zemo orbītu, tuvojās atmosfērai. Neieslēdzās arī avārijas sistēma, kurai bija paredzēts izsviest kosmosā radioaktīvo degvielu. Zemei tuvojās aptuveni 45 kilogrami bagātināta urāna - letāla radioaktīvā izotopa.

Primārie aprēķini liecināja, ka pavadonis savā kritiena trajektorijā divas reizes šķērsos ASV teritoriju no Taksonas līdz Čikāgai. Taču tas turpināja uzvesties neprognozējami un savā pēdējā lidojumā šķērsoja Kanādas ziemeļrietumus, sadaloties atmosfērā un noberot pār zemi radioaktīvas atlūzas aptuveni 3 miljonus hektāru plašā teritorijā. Tas bija starta šāviens operācijai "Morning Light" - ekspedīcijai ar mērķi atrast un savākt pēc iespējas vairāk atlūzu.

Ja abstrahējamies no draudiem cilvēkam un apkārtējai videi, šis incidents bija ļoti noderīgs ASV militārajiem inženieriem - atrastās atlūzas ļāva izdarīt daudzus svarīgus secinājumus par PSRS sasniegumiem kosmisko tehnoloģiju un kodolenerģijas jomā. Viens no svarīgākajiem atklājumiem bija padomju inženieru lietotā tehnoloģija, kas kodolreaktora dzesēšanai izmantoja litiju.

Tomēr pats svarīgākais tika sasniegts starptautisko tiesību jomā. Saskaņā ar 1972. gada Konvenciju par atbildību par kosmosa objekta izraisītiem postījumiem, Kanāda pieprasīja no Padomju Savienības kompensāciju sešu miljonu Kanādas dolāru apmērā. Kaut arī PSRS samaksāja tikai pusi no šīs summas, tika radīts precedents tam, ka valstis ir atbildīgas par saviem kosmiskajiem objektiem un to nodarītajiem postījumiem.