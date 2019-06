Naftas cenas turpina kāpt pēc uzbrukumiem tankkuģiem

Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) piektdien paziņoja, ka mērens naftas pieprasījuma pieaugums līdz ar plašu piedāvājumu no valstīm ārpus OPEC sarežģīs OPEC un tās sabiedroto centienus pacelt naftas cenas.

Pasaules akciju tirgos bija kritums, ko noteica ģeopolitiskas bažas, neziņa par ASV-Ķīnas tirdzniecības karu un drūma globālās ekonomikas perspektīva, sevišķi pēc negatīviem ekonomikas datiem no Ķīnas.

Eiro vērtība pret ASV dolāru piektdien kritās no 1,1276 līdz 1,1207 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2674 līdz 1,2672 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 108,38 līdz 108,55 jenām par dolāru.