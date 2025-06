LDz vadītājs Grinbergs: Turpinot kā līdz šim, rezultāts būs negatīvs visam koncernam

SM skaidro, ka, apvienojot visus trīs uzņēmumus būtu iespēja izveidot vienu uzņēmumu, kas no 2026.gada kļūtu rentabls un no 2028.gada sāktu izmaksāt dividendes. Uzņēmumu apvienošanas gadījumā tiktu atvieglots administratīvais process, kas šobrīd ir sarežģīts, tiem pērkot pakalpojumus vienam no otra, samazinātas vadības izmaksas, kā arī samazināts kopējais darbinieku skaits. Papildus tam uzņēmumi spētu uzlabot cenu noteikšanas politiku.