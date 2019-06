Vīri aicina uz tikšanos par to kā dzīvot ar diagnozi - prostatas vēzis

Diagnoze prostatas vēzis ir smags trieciens jebkuram vīrietim. Laicīgi atklāts, tas var tikt veiksmīgi izārstēts, tomēr slimības un radikālas ārstēšanas izraisītās balkusparādības būtiski ietekmē vīriešu dzīves kvalitāti, jo īpaši vīrieši ir noraizējušies par savu intīmo dzīvi. Kādas būs ārstēšanas sekas? Vai intīmās dzīves kvalitāte tiks ietekmēta un kā to uzlabot? Šos un citus jautājumus prostatas vēža slimnieki un to tuvinieki aicināti nepiespiestā atmosfērā uzdot ārstiem speciālistiem, kā arī pacientu organizāciju pārstāvjiem un citiem prostatas vēža pacientiem pasākumā “Atklāti par to, ar ko vīri nelielās”, 19. jūnijā, plkst. 18.00, Zināšanu telpā Zikurāts. “Vīriešu veselības nedēļas ietvaros” tikšanos organizē Alianse Vīriešu Veselībai un Siguldas slimnīcas Radioķirurģijas centrs (SRC SIGULDA)