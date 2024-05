Kāpostos atrastie bērni "Es no personāla saņēmu tādus tekstus, ka nevajag tik jaunai taisīt bērnus." Elīna dzemdēja 17 gados

"Bērniem patīk jauni vecāki, skolotājiem - nē"

Un bieži vien no skolotājiem ir izskanējuši izteikumi no sērijas "Vai tā ir tava māsa?". Nu ir bijušas interesantas situācijas, kur tiešām klaji apšauba to, vai tu esi spējīgs audzināt bērnu. Pēc viņu noteikumiem, sauksim to tā, ko viņi tik ļoti mēģina uzspiest. It īpaši konservatīvākas skolotājas. Un šī varbūt ir vienīgā, bet smagā ēnas puse, esot jaunam vecākam.