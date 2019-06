Elektrības pieslēgšana vasarnīcai: ar ko sākt?

Ja nekustamajā īpašumā nav pieslēguma elektrotīklam, pieteikumu jauna pieslēguma ierīkošanai iesniedz AS “Sadales tīkls” (ST) klientu portālā . Ja īpašums jau bijis apdzīvots, tajā ir saglabājies pieslēgums elektrotīklam un nepieciešams tikai atjaunot elektrības piegādi, vērsies ar pieteikumu pie sava elektrības tirgotāja.

Jā, jums būs jāizvēlas sertificēts elektriķis, kas ierīkos ēkas iekšējo elektrotīklu. Atsevišķos gadījumos arī elektrotīkla izbūves projekta izstrādātājs. Izbūvi līdz sadalnei veiks konkursa kārtībā ST atlasīts būvnieks. Par elektrotīklu no sadalnes līdz jūsu īpašumam un pašā īpašumā atbildīgs būs jūsu izvēlēts sertificēts elektriķis. Jūsu īpašuma elektrotīklu ar kopējo savienos, kā arī sadalni un skaitītāju uzstādīs ST speciālisti.

Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes, jauna elektrības pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielināšana var aizņemt no dažām dienām līdz vairākiem mēnešiem. Klientu portālā seko līdzi visiem elektrības pieslēguma sagatavošanas darbiem, kā arī iesaisties tajos. Reģistrē savu tālruņa numuru un saņem aktuālo informāciju arī SMS formā.

Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas izmaksas ir atkarīgas no pieprasītās jaudas un veicamo darbu apjoma. Tās sastāv no faktiskajām izmaksām, piemēram, maksas par sadalni, tās uzstādīšanu, kabeļa vai vada pievilkšanu līdz sadalnei u.c, un ieguldījumiem, kas nodrošina kopējā elektrotīkla pieejamību. Ja esat iegādājies zemi vai ēku, kurā nav pieslēguma elektrotīklam, vai vēl tikai plānojat to darīt, iesniedziet konkrētā īpašuma jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas pieteikumu klientu portālā un saņemiet izmaksu aprēķinu par brīvu.