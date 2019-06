Senā dzīvesveida skolas nodarbība “Vainagi renesansē”

Vainags bija ne tikai būtiska apģērba sastāvdaļa, bet arī svarīgs svētku vai rituāla atribūts gadskārtu, karnevālu, nozīmīgu baznīcas notikumu, kristību, iesvētību, bet jo īpaši - kāzu svinībās. Renesanses laikā augstdzimušām personām vainagi gatavoti no metāla, dārgakmeņiem, pērlītēm, stieplītēm, dažādiem smalkiem audumiem, kā arī no dzīviem ziediem un augiem. Zemnieki un pilsētnieki nevarēja atļauties greznas lietas vainagu pīšanai, tamdēļ izmantoja to, ko sniedza daba no agra pavasara līdz vēlam rudenim. Renesansē plašas zināšanas par puķu nozīmi, ārstniecisko augu iedarbību bija ne tikai dārzniekiem, ārstiem, zāļu sievām, bet arī māksliniekiem, dzejniekiem, rakstniekiem, galminiekiem.