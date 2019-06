Asociācija: Azartspēļu nozares uzņēmumi ir vieni no labākajiem VID klientiem

Licencēto azartspēļu nozarē strauji kāpis atalgojums: ja respondenti nodarbināto algām 2013. gadā tērēja 24,6 miljonus eiro, tad 2017. gadā – jau gandrīz 39,3 miljonus eiro. Laika posmā no 2013. līdz 2017. gadam vidējais atalgojums nozarē palielinājies par 34 %, - no 672 eiro 2013. gadā līdz 903 eiro 2017. gadā. Pilna laika nodarbinātība piecu gadu laikā palielinājusies par 19%.

“Kopējā ietekmē liela nozīme ir nozares regulējumam un striktajai uzraudzībai, kas minimizē izvairīšanos no azartspēļu nozarei specifisku nodokļu nomaksas. Tikmēr Finanšu ministrijas aprēķini liecina, ka izvairīšanās no azartspēļu nodokļu nomaksas novērojama nelicencēto interaktīvo azartspēļu segmentā, kuru tirgus daļa Latvijā varētu sasniegt 40 miljonus eiro, tādējādi zaudējot būtiskus nodokļu ieņēmumus. Interaktīvo azartspēļu ietekme uz tautsaimniecību būtiski palielinātos, ja tiktu veikti visi nepieciešamie pasākumi, kas liegtu spēlētājiem no Latvijas izmantot Latvijā nelicencētu azartspēļu operatoru piedāvātos pakalpojumus,” pauž viena no pētījuma autorēm Nellija Titova.