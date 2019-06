Latvijas - Igaunijas pierobežā alkohola tirdzniecības dēļ izveidojusies savdabīga "ekonomiskā zona"

27. maijā no Igaunijas saņēmām ziņas, ka 1. jūlijā mainīsies akcīzes likmes. Un tas, savukārt, liecina, ka paši igauņi to ir darījuši ļoti lielā steigā. Šoreiz mēs nevaram saukt viņus par lēniem.

- Bija priekšvēstneši, ka tā tas varētu notikt. Lielākā daļa partiju savā priekšvēlēšanu kampaņā minēja to, ka grasās samazināt akcīzes nodokļa likmi. Tas bija viens no galvenajiem solījumiem. Pašlaik Igaunijā valdību veido trīs partijas, no kurām divas solīja to izdarīt. Vienu no šīm partijām pārstāv tieši Igaunijas finanšu ministrs. Līdz ar to tas ir rezultāts, ka mums tomēr nevajadzēja februārī celt akcīzes likmi, un varbūt vajadzēja kaut kā reaģēt, lai būtu solīti priekšā igauņiem, bet tomēr – tagad tā situācija ir tāda, kāda nu tā ir.