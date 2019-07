Izcelsme viduslaiku Eiropas naudas kaltuvē jeb kā dolārs ieguva simbolu, ko zina visā pasaulē?

ASV valūtas simbols $ nereti tiek izmantots arī popkultūrā. Tā, piemēram, amerikāņu dziedātāja Kesha savā karjeras sākumā savā vārdā tieši bija iekļāvusi dolāra zīmi, esot kā “Ke$ha”. Tāpat dolāra simbols iedvesmojis māksliniekus – Salvadors Dalī ieveidoja savas ūsas pēc dolāra simbola parauga, savukārt Endijs Vorhols izveidoja mākslas darbu, kas faktiski veidots no dolāra simboliem.

Arī datoru pasaulē tas tiek plaši izmantots gan kodēšanas valodā, gan emocijzīmju izvēlē. Lai arī dolāra simbols ir saprotams faktiski jebkurā pasaules valodā, tā izcelsme ir ļoti neskaidra, un pastāv dažādas teorijas – iespējams, ka dolāram ir kāda saistība ar Bohēmijas monētām, bet netiek izslēgta iespēja, ka dolārs un tā simbols cēlies vēl viduslaikos.

Dolāra mazākā vienība – cents, tiek apzīmēts ar mazo “c” burtu, caur kuru iziet viena svītra. Tomēr pašā dolāra zīmē nav redzams “D” burts. Tomēr viena no teorijām, kādēļ dolāra zīmē ir pārsvītrots “S” burts, ir sekojoša – dolārs kā valūta ir vairākās valstīs (vēl, piemēram, Kanādā un Austrālijā), taču “S” simbolizē ASV štatus (angliski – state).

Pagājušā gadsimta vidū rakstniece un filozofe Aina Randa savā novelē rakstīja par kādu varoni, kurš jautāja, ko tad īsti nozīmē $ simbols. Atbilde tiek aprakstīta šādi: “tas simbolizē sasniegumus, panākumus, spējas, kā arī radošu spēku, un tieši šo iemeslu dēļ $ ir gandrīz kā ASV iniciāļi.”

Tomēr Randai nebija taisnība. Līdz 1776. gadam ASV bija zināmas kā “Amerikas Apvienotās kolonijas”, un pastāv liecības, kas apstiprina – dolāra $ simbols tika izmantots vēl pirms ASV kā valsts dibināšanas.

Piemēram, Lielbritānijas Sterliņu mārciņas vēsture ir datējama ar gandrīz 1200 gadus senu pagātni. Tolaik romieši izmantoja mārciņas simbolu impērijas svara pamatvienībai. Tā tika nodēvēta par “Libra pondo”. Latīņu valodā “Libra” nozīmē “Svari”, bet “libra pondo” burtiskā nozīmē nozīmē “mārciņa svara”.

Anglosakšu Anglijā mārciņa kļuva par valūtu, kas bija ekvivalenta mārciņai sudraba. Tomēr, lai to apzīmētu, angļi “aizņēmās” no romiešu vārda “L” burtu. Svītra pār to tika pievienota vēlāk. Pašreizējā formā mārciņas simbols “£” tika pieņemts 1661. gadā.

Tikmēr dolāram kā valūtai ir daudz īsāka vēstule. 1520. gadā Bohēmijas Karalistē sākās jaunu monētu kausēšana. Monētas tika dēvētas par godu sudraba ieguves vietai “Joachimsthal”, kas tiešā tulkojumā no vācu valodas nozīmē “Joahima aleja”.

Tomēr monētu nosaukums sarunvalodā tika saīsināts uz “Thaler”, kas arī izplatījās visā pasaulē. Nīderlandē šis nosaukums ieguva nedaudz citu variāciju, un kļuva par “daler”. Kopā ar jaunajām monētām jūrasbraucēji devās uz “jauno pasauli”, kur monētas arī ieguva mūsdienās visiem zināmo dolāra nosaukumu.

Neraugoties uz to, ka dolāra valūta vēsture ir relatīvi neliela, nav skaidras atbildes, kur tad dolārs ieguva savu simbolu. Citreiz caur “S” burtu tika vilktas divas svītras, bet citreiz – tikai viena. Viena no izplatītākajām idejām ir tā, ka “S” burts izlocīts no “U” veida stieples, un saliekot kopā šos vārdus, iegūts simbola skaidrojums “sudraba vienības” (units of silver).

Viena no leģendām vēsta, ka agrāk Bohēmijas talers bijis attēlots uz kristiešu krustiem. Tā ir kā atsauce uz stāstu par Mozu un bronzas čūsku uz taisnas kārts, ar kuru Mozus dziedinājis cilvēkus. Dolāra simbols, iespējams, cēlies tieši no čūskas simbola.

Vēl viena leģenda paredz, ka dolāra zīme ņemta no “Herkulesa pīlāriem”, kas norāda uz ieeju Gibraltāra šaurumā. Pīlāri ir attēloti Spānijas ģerbonī un 18.-19. gadsimtā bija redzami arī uz Spānijas peso naudas zīmēm. Starp pīlāriem bija attēlots “S” veida burts, kas vizuāli ir līdzīgs $ simbolam.

Arī daudzi vēsturnieki uzskata, ka dolāra zīme iegūta tieši no Spānijas agrākās valūtas. Tomēr diskusijas par to, kā tad īsti ir cēlies $ simbols, turpinās. Tāpat netiek izslēgts, ka šo simbolu radījis Īrijā dzimušais ASV revolucionārs Olivers Poloks, kurš savulaik bijis viens no bagātākajiem cilvēkiem ASV.