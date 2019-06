Šogad trīs reizes palielinājies BITES antivīrusa fiksēto drošības risku skaits

Kā ziņo starptautiskā nevalstiskā organizācija Interneta drošības centrs (Center for Internet Security, Inc.), starp šogad izplatītākajiem riskiem, kas skar arī mobilās ierīces, ir, piemēram, ar vīrusiem “inficēti” faili, kas tiek nosūtīti e-pastos vai ar saziņas mobilo aplikāciju palīdzību (“WhatsApp”, “Messenger” u.c.), jeb kaitnieciskās programmatūras. Tāpat bieži izplatīti ir pikšķerēšanas gadījumi, kad ierīces lietotājs saņem aizdomīgus datu un informācijas pieprasījumus, piemēram, aicinājumu nosūtīt savas kredītkartes numuru vai internetbankas lietotājvārdu un paroli. Aizvien populāri ir arī kibernoziedznieku mēģinājumi uzlauzt ierīces, bez atļaujas iegūstot piekļuvi sistēmai vai atšifrējot tās paroli.

Sakaru operatora antivīruss ir izstrādāts un tiek nodrošināts sadarbībā vienu no pasaules vadošajiem informācijas tehnoloģiju drošības uzņēmumiem “Fortinet”. Jaunākajā šīs kompānijas IT drošības risku apskatā norādīts, ka reklāmas internetā un dažādās mobilajās aplikācijās ir kļuvušas par platformām, kur strauji palielinās kiberdrošības risku skaits. Tas novērojams gan Eiropā, gan citviet pasaulē. Būtisku impulsu dažādu drošības risku skaita pieaugumam tiešsaistes reklāmās devusi kaitniecisko programmatūru spēja “inficēt” mobilās aplikācijas, kas pieejamas arī oficiālajos to veikalos.