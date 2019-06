Svētdien gaidāms augsts ultravioletais starojums; ūdens peldvietās kļuvis vēsāks

No saules īpaši jāizvairās dienas vidū - no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. Lielā karstumā mediķi neiesaka sauļoties, jo pastāv risks dabūt ne tikai saules, bet arī karstuma dūrienu.