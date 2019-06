Viedoklis: braukt dzērumā ir kā spēlēt krievu ruleti

Manā draugu lokā braukšana reibumā ir tabu. Ja kāds izdomātu sēsties pie stūres iedzēris, neviens to nepieļautu.

Arī manā paziņu lokā ir bijuši gadījumi, kad cilvēki sēžas pie stūres reibumā. Ir džeki, kuriem atņemtas tiesības, ir džeki, kuri izraisīja avāriju un gandrīz zaudēja dzīvību. Es nesaprotu, kas notika to cilvēku galvā – vai tā bija bezatbildība, jaunības maksimālisms vai kas cits.

Esmu lasījis internetā par gadījumiem, kuros nevainīgi cilvēki iet bojā tāpēc, ka kāds cits pretī brauca “pālī”. Tas tiešām ir traki, tāpēc arī man bieži ir bail braukt, jo nekad nevar zināt, no kura līkuma var izbraukt kāds, kurš driftē “pilnīgā vafelē”. Tāds liktenis var piemeklēt jebkuru, ja nemainīsies braukšanas kultūra.

Ar lepnumu varu teikt, ka mūsu grupa stūrēšanas jautājumus vienmēr uztver ļoti atbildīgi un šoferēšanu reibumā mēs nekad nepieļaujam. Īsākos pārbraucienos mēs mēdzam vispār izvairīties no alkohola lietošanas, un daži no grupas stūrē paši, bet garākos izbraucienos mums ir uzticams šoferis, kurš parūpējas par drošu atpakaļceļu. Mēs esam stingri pauduši savu nostāju, ka esam pret braukšanu reibumā, un es ceru, ka arī mūsu fani to saprot un piekopj.