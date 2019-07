Līdz gada beigām sola atmaksāt veselības apdrošināšanai veiktās brīvprātīgās iemaksas

Viņa atgādināja, ka iedzīvotājiem, kuri līdz 2019.gada 1.jūlijam veikuši brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas, tiks nodrošināta to atmaksa. Veiktās iemaksas tikšot pakāpeniski atmaksātas līdz šī gada 31.decembrim.

To nosaka šī gada 21.jūnijā spēkā stājušās izmaiņas Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz saglabāt tiesības visiem iedzīvotājiem līdz 2021.gadam saņemt veselības aprūpes pakalpojumus līdzšinējā kārtībā neatkarīgi no veiktajām veselības apdrošināšanas iemaksām.

Tamme-Zvejniece skaidroja, ka iedzīvotājiem, kuri veikuši brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas ar bankas pārskaitījumu, atmaksa tiks veikta automātiski, proti, uz bankas kontu, no kura veikts maksājums. Savukārt iedzīvotājiem, kuri brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas veikuši klātienē, piemēram, kādā no "Latvijas Pasta" nodaļām, NVD Klientu apkalpošanas centrā Rīgā vai kādā no NVD teritoriālajām nodaļām, jāvēršas ar iesniegumu dienestā, norādot savu konta numuru, uz kuru veikt atmaksu.